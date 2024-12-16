المديريات التعليمية توجه بالالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع و11 من نفس الشهر للمواد الدراسية الأساسية على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ستكون على غرار التقييمات الشهرية التي يتم عقدها للطلاب بالمدارس، حيث يكون بها نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخري يقوم الطالب بحلها علي السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الأول موضحة ان نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من اجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني ، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده الي الصف الأعلى الا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.