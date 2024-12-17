الخط الثالث للمترو يوفر انترنت مجانى فى 8 محطات.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

وفر الخط الثالث للمترو ، خدمة الإنترنت المجاني من خلال إتاحة wifi، وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية هى: العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، ومحطة الأهرام.

وأكدت شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو التى تدير الخط الثالث للمترو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الخط الأخضر الثالث بتحسين البنية التحتية لخدمات النقل العام وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تعكس رؤيتها لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.