الجهاز الزئبقي أم الديجيتال.. أيهما أكثر دقة فى قياس ضغط الدم؟

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم أو "القاتل الصامت" من الأمراض المزمنة التي يجب عدم تجاهلها لأنها تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، ووفقا لموقع "healthline" فارتفاع ضغط الدم يعني قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، وهذا يتلف الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



ونوضح فى السطور التالى أفضل أجهزة قياس ضغط الدم بدقة، فهل الجهاز الزئبقي أم الديجتال الأدق في قياس نسب ضغط الدم.

جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي أم الديجيتل

أكد التقرير ، أن جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي يعد أدق نوع لقياس ضغط الدم فهو يعطي قراءة مباشرة لنسب الضغط وذلك يتم دون الحاجة إلى معالجة إلكترونية، مما يجعله أكثر دقة من الأجهزة الديجتال.



وأشار التقرير، إلي أن الجهاز الزئبقي لقياس ضغط الدم صعب في القياس، حيث يحتاج إلي الدقة والمهارة، بينما الديجال سهل في القياس، حيث يوضع في الذراع ويعتمد على نفسه في القياس ويعطي المريض المؤشر أو النسب بشكل سريع ، كما أنه سهل الحمل لأن حجمة صغيرا ولا يحتاج سماعة طبية لسماع النبض مثل الزئبقي.



أما جهاز قياس ضغط الدم الزئبيقي فيعتمد علي جهاز كبير الحجم، سماعة للمساعدة في تحديد النبض للمساعدة في قياس الضغط، ويعطي بالفعل قياسا دقيقا، وينصح الأطباء بستخدامه في حالة الإصابة بمرض ضغط الدم للحصول على دقة في القياس.

قراءة ضغط الدم الصحيحة

-الرقم الأعلى يشير إلى ضغط الدم الانقباضي، والذي يقيس الضغط على جدران الشرايين عندما ينبض قلبك أو ينقبض.

-الرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي، وهو يقيس الضغط على جدران الشرايين بين النبضات عندما يكون قلبك في حالة استرخاء.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

هناك العديد من النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بارتفاع ضغد الدم، والحماية منه والوقاية، ومنها:

-حافظ على وزن صحي، من خلال تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

-قلل من تناول الملح.

-احصل على ما يكفي من البوتاسيوم.

-ممارسة الرياضة او أي نشاط بدنى وتجنب قلة الحركة.

