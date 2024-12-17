ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 45,059 شهيدا و107,041 مصابا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و59 شهيدا، و107 آلاف و41 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ - أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينيا، وإصابة 79 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.