اليوم السابع
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:42 ص
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس غزة
أحمد علوى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدتي جبع جنوب جنين، ودير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل.







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