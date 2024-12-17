إيران: سنعيد فتح سفارتنا فى سوريا عند توافر الظروف "المناسبة"

وكالات

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لن تعيد فتح سفارتها في سوريا على الفور، بعدما تعرضت للتخريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، إن "إعادة فتح السفارة في دمشق تتطلب استعدادات. سنواصل هذا العمل بمجرد توافر الظروف المناسبة من الناحية الأمنية".

وأضاف أن "الأهم هو ضمان أمن السفارة وموظفيها".

وقال بقائي: "كنا موجودين في هذا البلد بناء على دعوة الحكومة ولتقديم المشورة. لم نكن أبدا في سوريا لدعم شخص أو مجموعة أو حزب بشكل خاص".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأنه تم رفع العلم الفرنسي فوق السفارة في دمشق للمرة الأولى منذ عام 2012.

ووصل اليوم وفد فرنسي برئاسة المبعوث الخاص لسوريا جان فرانسوا جيوم، إلى دمشق وقام بزيارة مقر السفارة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المبعوث الفرنسي إلى سوريا إن بلاده تقف إلى جانب السوريين خلال المرحلة الانتقالية. ورُفع العلم الفرنسي صباح اليوم فوق السفارة المغلقة منذ عام 2012.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء إلى دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة في دمشق.

هذا وأعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات أول أمس الأحد، عن زيارة بعثة دبلوماسية فرنسية إلى دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وقال إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".