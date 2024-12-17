رفع العلم الفرنسى فوق سفارة باريس فى دمشق للمرة الأولى منذ عام 2012

وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء، بأنه تم رفع العلم الفرنسي فوق السفارة في دمشق للمرة الأولى منذ عام 2012.

ووصل اليوم وفد فرنسي برئاسة المبعوث الخاص لسوريا جان فرانسوا جيوم، إلى دمشق وقام بزيارة مقر السفارة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المبعوث الفرنسي إلى سوريا إن بلاده تقف إلى جانب السوريين خلال المرحلة الانتقالية. ورُفع العلم الفرنسي صباح اليوم فوق السفارة المغلقة منذ عام 2012.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء إلى دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة في دمشق.

هذا وأعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات أول أمس الأحد، عن زيارة بعثة دبلوماسية فرنسية إلى دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وقال إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".