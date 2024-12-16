مبعوث الأمم المتحدة في دمشق يؤكد الحاجة لانتقال سياسي سوري "شامل وموثوق"

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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، جير بيدرسن، اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى دمشق على ضرورة تحقيق انتقال سياسي "سوري المنشأ والقيادة يكون موثوقا وشاملا".



وعقد المبعوث الأممي محادثات مع أحمد الشرع، الذي يقود السلطة الجديدة في سوريا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، حيث شدد بيدرسن على أهمية الانتقال السياسي الشامل في سوريا القائم على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.



وقال بيدرسن في بيان صادر عن مكتبه: "إن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم جميع أشكال الدعم للشعب السوري".



كما زار بيدرسن سجن "صيدنايا" سيئ السمعة، الذي شهد احتجاز وتعذيب آلاف السوريين في عهد النظام السوري السابق، تزامنا مع خروج العديد من العائلات في الآونة الأخيرة بحثا عن أقاربهم المفقودين.



على صعيد متصل ، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم ، أن وفداً بريطانياً، سيجري مباحثات مع الحكومة السورية المؤقتة في دمشق هذا الأسبوع لبحث التطورات الأخيرة في البلاد.



وقال لامي، في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، "استطيع أن أؤكد اليوم بأننا أرسلنا وفدًا بريطانيًا من كبار المسئولين إلى دمشق هذا الأسبوع لعقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات السورية المؤقتة وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في سوريا".