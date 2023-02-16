ألم الصدر قد يكون من الأعراض الخطيرة.. اعرف أسبابه المحتملة

كتبت فاطمة خليل

عادة ما يُنظر إلى ألم الصدر على أنه علامة على الإصابة بنوبة قلبية، لهذا السبب غالبًا ما يصاب الناس بالذعر عندما يعانون من ألم في الصدر خوفًا من أن يكون من المضاعفات المرتبطة بالقلب، لكن قد يكون له أسباب أخرى، في هذا التقرير نتعرف على العلامات والأعراض لألم الصدر لاستبعاد مضاعفات القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يعد ألم الصدر الحاد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لطلب الرعاية في قسم الطوارئ ، حيث يمثل حوالي 10٪ من جميع الزيارات بالمستشفيات.

على الرغم من أن ألم الصدر يزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة (ACS) ، إلا أن 10٪ إلى 15٪ فقط من المرضى الذين يعانون من آلام الصدر الحادة مصابون بالفعل بعد التقييم التشخيصي .

عادة ما يُلاحظ ألم الصدر في أمراض القلب ولكن له سمات نموذجية مثل التعرق وعدم الارتياح وخفقان القلب ويمتد إلى الظهر والرقبة والذراع والفك أي نوع من آلام الصدر هو حالة طبية طارئة.

لا ينبغي تجاهل ألم الصدر على الرغم من أنه لا يرتبط دائمًا بنوبة قلبية ، ولهذا السبب من المهم استبعاد ما إذا كان ألم الصدر أم لا حتى تتمكن من طلب المساعدة من طبيبك أو التسرع إلى مستشفى قريب ".

كيفية التعرف على ألم الصدر الذي يشير إلى النوبة القلبية

تعد الاختبارات مثل تخطيط القلب ، وعلامات القلب التسلسلية ، وتخطيط صدى القلب ثنائي الأبعاد ، والتاريخ الطبي والمعايير السريرية والحيوية بعض الطرق التي يؤكد بها الأطباء مشاكل القلب.

ألم الصدر المرتبط بالنوبات القلبية يكون أكثر في الجانب الأيسر من الصدر مشعًا بطبيعته ومتوسط الشدة إلى شديد ومستمر.

الأسباب الأخرى لألم الصدر يمكن أن تكون من كلا الجانبين أو من جانب واحد من الصدر.

ألم حاد أو شبيه بالسكين الناجم عن حركات الجهاز التنفسي أو السعال ، وألم الصدر الموضعي أو عدم الراحة في منطقة البطن الوسطى أو السفلية ، والألم المتكرر بالحركة ، والألم المستمر الذي يستمر لعدة ساعات ، ونوبات الألم القصيرة جدًا التي تستمر بضع ثوانٍ أو أقل ، الألم الذي ينتشر في الأطراف السفلية هي بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها.

النوبات القلبية الصامتة وغير المؤلمة

تحدث النوبات القلبية الصامتة أو غير المؤلمة في 20 إلى 25٪ من الناس

الأشخاص الأكثر شيوعًا الذين يعانون من هذه النوبة القلبية غير المؤلمة أو الصامتة ، مما يعني الحد الأدنى من الأعراض، ولا يوجد ألم صدري نموذجي هم مرضى السكر وكبار السن. ومع ذلك ، فهو شائع أيضًا لدى العديد من الأشخاص حيث يكون لديهم أعراض خفيفة من النوبات القلبية مثل الدوخة والدوخة والغثيان والقيء ، وتختفي النوبة كحموضة خفيفة أو دوار طفيف. يعاني هؤلاء المرضى من نوبات قلبية صامتة. لذا تُظهر السلاسل المختلفة أن النوبات القلبية الصامتة أو غير المؤلمة يمكن أن تحدث من 20٪ إلى 25٪ من الأشخاص ".

دوار ، إغماء، ضيق تنفس وحموضة. هذه هي الأعراض الشائعة ، والتي ، إذا لم يتم فحصها بعناية ، سيفتقد تشخيص النوبة القلبية.

قد لا يصل المريض إلى المستشفى وفي كثير من الأحيان ، حتى تخطيط القلب يمكن أن يفقد 20 إلى 25٪ من النوبة القلبية.

ما لم يتم إجراء اختبار تروبونين الدم ، عندها فقط يمكن للمرء اكتشاف هذه النوبات القلبية الفائتة وحتى مخطط كهربية القلب قد يفشل أحيانًا في التشخيص.

الأسباب الشائعة لألم الصدر

قد يكون الألم في جانب الصدر أكثر شيوعًا بسبب أمراض الرئة وأسباب آلام العضلات والعظام. يمكن أن يكون أيضًا بسبب استرواح الصدر والالتهاب الرئوي وهو حالة خطيرة. بعض الأسباب الشائعة هي أمراض القلب (النوبة القلبية / الذبحة الصدرية وأمراض القلب الصمامية / التهاب التامور) والأوعية الدموية (تسلخ الأبهر وارتفاع ضغط الدم الرئوي والانسداد الرئوي) والرئوي (التهاب الجنبة والالتهاب الرئوي واسترواح الصدر والتهاب القصبات الهوائية) والجهاز الهضمي (ارتجاع المريء والقرحة الهضمية) المرض ، التهاب البنكرياس) ، الجهاز العضلي الهيكلي (التهاب الغضروف الضلعي ، التهاب الفقار العنقي) ، التهابات مثل الهربس النطاقي.