اليوم السابع
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وزارة التموين تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة طنطا.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:34 م
وزارة التموين تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة طنطا.. صور وزارة التموين تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة طنطا
كتب مدحت وهبة

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تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين اليوم سوق اليوم الواحد بمنطقة أرض المعرض في شارع البحر مدينة طنطا بالتنسيق مع محافظة الغربية، الذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تجربة "سوق اليوم الواحد" تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد

 

التموين تنظم سوق اليوم الواجد بطنطا
التموين تنظم سوق اليوم الواجد بطنطا

 

المنتجات بسوق اليوم الواحد
المنتجات بسوق اليوم الواحد

 

سوق اليوم الواحد بطنطا
سوق اليوم الواحد بطنطا

 

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد






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وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بمدينة طنطا

افتتاح سوق اليوم الواحد بطنطا



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