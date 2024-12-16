وزارة التضامن: 14 ألف مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية هذا العام

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال - نغم جميل

استعرض أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج الإجراءات التى تم اتخاذها لـ حج الجمعيات الأهلية هذا العام، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا وكذلك التعاقد على فنادق مميزة للحجاج، حيث أن سعر رحلة الحج بالتكلفة الفعلية، كما تم تخصيص أتوبيسات داخلية داخل مصر لنقل الحاج إلى المطارات والتعاقد على مخيمات مكيفة، كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل أمتعة الحجاج فى حدود الأوزان المسموح بها، كذلك توفير الوجبات الغذائية للحجاج فى الفنادق.

ووجه أيمن عبد الموجود الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها لحج الجمعيات الأهلية لتوفير أوجه الرعاية للحجاج، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خصص 12 الف تاشيرة لحجاج الجمعيات الاهلية وان اجمالى من تقدم لحج الجمعيات الاهلية هذا العام حوالى 41 الف و300 شخصا منهم 43 % دكتور 57% إناث وان من تجاوز أعمارهم 80 عام ممن تقدمو للحج هذا. العام 0.5%