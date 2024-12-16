نتنياهو يصل المحكمة المركزية فى تل أبيب للإدلاء بشهادته فى قضايا فساد

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته للمرة الثانية في قضايا فساد متهم بها.

وتستمر محاكمة نتنياهو، بالفساد منذ أكثر من 4 سنوات، حيث يواجه تهمًا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منها اتهامات بتقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

كذلك يتهم رئيس وزراء الاحتلال، بحسب جيروزاليم بوست، بقبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء، بجانب اتهامه بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج إسرائيلي الملايين من الضرائب.