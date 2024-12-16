اليوم السابع
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محافظ الغربية يشجع طفلة موهوبة بالتقاط الصور ويمنحها هدايا تذكارية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:55 م
محافظ الغربية يشجع طفلة موهوبة بالتقاط الصور ويمنحها هدايا تذكارية محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم إلى طلب الطفلة ميرنا علاء، الموهوبة بالتصوير، التي زارت مكتبه لتلبية شغفها وتوثيق هذا اللقاء الفريد بكاميرتها الصغيرة، والتي تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأهدى المحافظ الطفلة هدية تذكارية تقديراً لشغفها الكبير بالتصوير، وذلك في لفتة إنسانية تشجيعية لدعم موهبتها، كما قرر إهداء هدايا لأشقائها الصغار أيضاً، تقديراً لدورهم في تشجيع شقيقتهم ودعمها في متابعة شغفها.

وقالت ميرنا أثناء لقائها بمحافظ الغربية: “أحلم دائماً بأن أكون مصورة مشهورة وأن أصور الأشخاص في الأماكن الجميلة وأحداث الحياة اليومية، وكنت أتمنى أن التقط صور للمحافظ لأنه يمثل رمزاً للغربية، وأريد أن تكون هذه اللحظة ذكرى خاصة في حياتي”







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