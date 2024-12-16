محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين فى القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم عن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

وقدم محافظ الغربية خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج.

وأشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.