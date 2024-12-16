اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد انتظام عمل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بالعمرانية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 12:53 م
محافظ الجيزة يتفقد انتظام عمل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بالعمرانية محافظ الجيزة يتفقد انتظام عمل سوق اليوم الواحد
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ويوفر السوق، الذي افتتحته محافظة الجيزة الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لوضع الباكيات السلعية.

ووجه محافظ الجيزة، بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

محافظ الجيزة يتفقد انتظام عمل سوق اليوم الواحد فى العمرانية
محافظ الجيزة يتفقد انتظام عمل سوق اليوم الواحد فى العمرانية

 







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محافظ الجيزة

سوق اليوم الواحد في العمرانية

أسواق اليوم الواحد في الجيزة

سوق اليوم الواحد في الجيزة

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