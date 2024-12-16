قاعدة جوية أمريكية رئيسية تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات بدون طيار

كتبت: نهال أبو السعود

تسبب نشاط الطائرات بدون طيار في إغلاق المسؤولين للمجال الجوي فوق إحدى أهم قواعد القوات الجوية الأمريكية لمدة أربع ساعات تقريبًا في وقت متأخر من يوم الجمعة وصباح السبت، وفقًا لمتحدث باسم القاعدة وإشعار للطيارين نشر على موقع فيدرالي، حيث قال بوب بورتمان، رئيس الشؤون العامة لجناح القاعدة الجوية رقم 88 في قاعدة رايت باترسون الجوية في أوهايو، إن المجال الجوي ظل مقيدًا لمدة أربع ساعات تقريبًا من أواخر يوم الجمعة إلى صباح السبت، بينما كانت السلطات تراقب الوضع.

ووفقا لشبكة سي ان ان، قال بورتمان ان الطائرات لدون طيار التي يشار اليها باسم "الأنظمة الجوية الصغيرة بدون طيار"، كانت تخضع للمراقبة من قبل وحدات القاعدة وقال: "حتى الآن، لم تحدد قيادة المنشأة أن أيًا من التوغلات لم تؤثر على سكان القاعدة أو المرافق أو الأصول".

يأتي نشاط رايت باترسون وسط سلسلة من مشاهدات الطائرات بدون طيار الغامضة، في المقام الأول في الشمال الشرقي، والتي أثارت مخاوف بين السكان والمسؤولين المحليين على حد سواء.

وبحسب التقرير، حدثت مشاهدات لـ الطائرات بدون طيار بالقرب من منشآت عسكرية أخرى، بما في ذلك Picatinny Arsenal وNaval Weapons Station Earle في نيوجيرسي، كما تم رصد نشاط طائرات بدون طيار بالقرب من المواقع العسكرية الأمريكية في الخارج. في نوفمبر، أبلغت القواعد الجوية البريطانية التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي عن توغلات بطائرات بدون طيار. وأكد المسؤولون أن التوغلات لم تؤثر على السكان أو البنية التحتية الحيوية، وأن التحقيق في أصلها جار.

تقع قاعدة رايت باترسون، على بعد حوالي خمسة أميال خارج مدينة دايتون، وهي موطن قيادات مهمة لسلاح الجو الأمريكي، بما في ذلك مختبر أبحاث سلاح الجو، و هي أيضا موطن قيادة المواد الجوية التي تجري البحث والتطوير والاختبار والتقييم، وتوفر خدمات إدارة الاستحواذ والدعم اللوجستي اللازم لإبقاء أنظمة أسلحة سلاح الجو جاهزة للحرب، كما يقول موقع القيادة على الإنترنت.