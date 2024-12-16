فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل لـ9000 ريال شهريا.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل، فتح باب التقديم على وظائف بالسعودية، بواقع 25 فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 9000 ريال شهريا، وذلك ضمن خطة وزارة العمل فى تعزيز معدلات توظيف الشباب فى سوق العمل المحلى والخارجى.

أما عن تفاصيل الوظائف ومرتباتها، فهى على النحو التالى:

(1) عدد 15 مدير مطعم، ويشترط للتقدم:

- أن يتراوح السن من 28 وحتى 36 سنة.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى إدارة المطاعم.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على مؤهل عالى.

- يُفضل أن يكون "سياحة وفنادق"،وامتلاك كافة المهارات المطلوبة للإدارة.

(2) عدد 10 شيف سوشى، ويشترط للتقدم:

- أن يتراوح السن من 25 وحتى 32 سنة.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على مؤهل متوسط أو عالى.

(3) مُميزات تلك الوظائف:

- يتراوح الراتب على وظيفة مدير مطعم من 6500 إلى 9000 ريال شهريًا.

- وعلى مهنة "شيف سوشي" من 2500 إلى 3000 ريال كل شهر.

- توفير سكن.

- تأمين طبى.

- تذاكر طيران.

(4) الأوراق اللازمة للتقدم لتلك الوظائف:

- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

- صورة جواز سفر سارى.

- صورة المؤهل الدراسى.

- صورة شخصية.

- فيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، مُوثق على فلاشة يتضمن الاسم والسن، والوظيفة الحالية، والمؤهل الدراسى".

- علما بأنه يتم تقديم طلبات الالتحاق بتلك الوظائف بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".