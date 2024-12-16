اليوم السابع
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غدا.. آخر أيام التقديم لوظائف السعودية بمرتبات 15 ألف ريال

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:08 ص
غدا.. آخر أيام التقديم لوظائف السعودية بمرتبات 15 ألف ريال وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تنتهى وزارة العمل، غدا الثلاثاء، من تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف بالسعودية، برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف ريال شهريًا، وذلك فى إطار الجهود المستمرة للوزارة لتقليل معدلات البطالة.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير، كافة المعلومات الخاصة بتلك الوظائف، على النحو التالى:

(1) الوظائف المتاحة ومرتبات كل منهم:

1- عدد 5 مهندسين مدنى، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

 

 

3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

 

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.

(2) كيفية التقديم على فرص العمل:

- خصصت وزارة العمل بريد إلكتروني: Labour@labour.gov.eg، لإرسال طلبات التقدم للوظائف، وأكدت أن التقديم مجانى وبدون أى وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية فى عملية التوظيف.

(3) المستندات المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية.

- جواز السفر "ساري".

- المؤهل.

- شهادة الخبرة "إن وجدت".

 

(4) مزايا تلك الوظائف:

- علاوات على الأداء.

- توفير تذاكر الطيران.

- توفير سكن.

- توفير الإقامة داخل الموقع.

- توفير التأمين الصحى.

- إمكانية مد العقود.

- ضمان التسوية المالية فى حال انتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.

- توفير فرص الترقية حسب الأداء.

 

 







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