"صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية عن المعايير المُنظمة للعمل الصيدلى بالدولة

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية دورة تدريبية تحت عنوان "المعايير المُنظمة للعمل الصيدلى فى المؤسسات الحكومية وفن إدارة الوقت" والتي استهدفت 27 صيدلى بديوان مديرية الصحة ،المستشفيات ،الإدارات والوحدات الصحية.



وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ،وفى إطار رفع الكفاءة الطبية والإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها.



حاضرت فيها الدكتورة منى محمود الخولى مدير إدارة التفتيش الصيدلى على مدار ثلاثة أيام ،وتناولت التعريف ببنود اللوائح والقوانين المنظمه للعمل الصيدلى بالقطاع الصحي الحكومى ،كما إستعرضت إستراتيجيات مواجهة التحديات والصعوبات فى إدارة الوقت وكيفية التخطيط لتحقيق الأهداف والاستغلال الأمثل للوقت.

وفى ختام الدورة، تم تسليم شهادات بإجتيازها ،أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والدكتورة نورهان عادل وكيل إدارة التدريب والمدارس.

