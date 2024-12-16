سوق اليوم الواحد فى العمرانية يطرح اللحوم بـ275 جنيها

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، للأسبوع الثاني على التوالي.

ويوفر السوق، الذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك، إذ تستهدف أحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى.