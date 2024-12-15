سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية يفتح أبوابه غدا للمواطنين

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، غدًا الإثنين، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية، والتي سوف تستقبل المواطنين غدًا.

ووجه المحافظ، بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة السوق، غدًا الإثنين، للحصول على كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.