حياة كريمة.. الأقصر تطرح تأجير المجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام فى أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر، طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت قرية السلام، وذلك بجلسة يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 5000 جنيه، وكراسة الشروط 299 جنيه.

وقالت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه تباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، ويتم التواصل تليفونياً على الأرقام التالية/ 0952281578/ 01098101081، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.

ويعتبر المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت قرية السلام،، عبارة عن 3 قطاعات من المباني ويتكون المجمع من دور واحد، كما يحتوي المجمع على 8 ورش مجهزة وفارغة لأي نشاط صناعي حرفي بمساحات من 75 إلى 95 متر، بالإضافة إلى 3 معارض في المجمع، ويوجد بالمجمع جزء مخصص بخط كامل لانتاج الملابس الجاهزة، ومجهز بالمرافق بالكامل، كما يضم غرف إدارية ودورات مياه ومنظومة إطفاء حريق متكاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات وكشك كهرباء خاص.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن الأقصر تضم 3 مجمعات ضمن مبادرة حياة كريمة وأن إنشاء وتشغيل تلك المجمعات يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظات الصعيد وإحداث طفرة وتنمية اقتصادية بها، من خلال تنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتوفير حياة كريمة لأهالي صعيد مصر، موضحاً أنه تساعد تلك المجمعات في دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة وللأهالي بمحافظات الصعيد، وخلق فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي، مؤكداً على أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها فى الصعيد، وتؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.