اليوم السابع
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تكريم أبطال التايكوندو في بطولة الجمهورية بنادى جامعة حلوان

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:45 ص
تكريم أبطال التايكوندو في بطولة الجمهورية بنادى جامعة حلوان جانب من التكريم
محمد صبحى

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كرم نادي جامعة حلوان أبطال التايكوندو بومزا الذين حققوا المركز الأول في بطولة الجمهورية للعام 2024/2025.

ومن جابنه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، إن هذا الإنجاز يعكس جهودنا المستمرة في رعاية المواهب الرياضية وتشجيعها ، واننا نفخر بأبطالنا الذين يرفعون اسم نادى جامعة حلوان عالياً في المحافل الرياضية ، و اعرب ان هذا التكريم ضمن نظام لاكتشاف المواهب وتنميتها وتدريبها.

جاء التكريم بحضور الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، الذي اكد ان "هؤلاء الأبطال يمثلون نموذجاً رائعاً للتميز والإصرار. و نحن فخورون بهم وسنواصل دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات".

تألق فريق التايكوندو تحت قيادة المدربين كابتن أحمد رمضان وكابتن فاطمة فضل، اللذين أشرفا على تدريب وإعداد اللاعبين بكفاءة عالية، وحصل علي عدد خمسة عشر ميدالية متنوعة في اول مشاركة في بطولة محلية.







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