فريق نادى جامعة حلوان مواليد 2006 يحقق فوزاً مستحقاً على حدائق حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن فوز فريق نادى جامعة حلوان لكرة القدم مواليد 2006 فوزاً مهماً على نظيره فريق حدائق حلوان بنتيجة 4-2 في مباراة قوية شهدت أداءً متميزاً من لاعبي الفريق نادى الجامعة.

وتألق في المباراة كل من النجم زياد عمرو الذي سجل هدفين، بينما أضاف كل من يوسف العطار وزياد نشأت هدفاً لكل منهما، ليؤكد الفريق تفوقه وجدارته بالفوز.

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بالأداء المتميز للفريق معربا عن فخره بأبنائنا اللاعبين وبهذا المستوى الراقي الذي قدموه، هذا الفوز يؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في دعم المواهب الرياضية الشابة."

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي: "هذا الفوز يعكس الجهد المتواصل والعمل الدؤوب للجهاز الفني والإداري. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير قدرات لاعبينا وتحقيق المزيد من النجاحات."

جدير بالذكر أن الفريق يخضع لقيادة فنية متميزة بإشراف الكابتن طارق هشام كمدير فني، والكابتن محمود أبو مازن كمدير إداري، تحت إشراف الدكتور محمد حسانين مدير القطاع.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة الفريق نحو تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، مما يعكس نجاح خطط التطوير الرياضي في جامعة حلوان.