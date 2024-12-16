اليوم السابع
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امتحانات الفصل الدراسي الأول.. المديريات تجهز أسئلة الاختبارات

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:00 ص
امتحانات الفصل الدراسي الأول.. المديريات تجهز أسئلة الاختبارات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 11 يناير المقبل، وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من تجهيز أسئلة الاختبارات وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها، حيث ستكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025، كما أنها موزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي التلاميذ، ومتدرجة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، كما أنها توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، مشيرة إلى أن الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، كما أنها تستوفي البيانات الأساسية (المرحلة الصف العادة الزمن الدرجة الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان

ووحهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية اى قبل 11 يناير.







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وزارة التربية والتعليم

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