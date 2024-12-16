أكاديمية المعلمين: تدريبات الحصول على شهادة الصلاحية 18 ديسمبر الجارى

كتب محمود طه حسين

في إطار سعي الاكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شاغلي وظائف التعليم شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل او التسكين على وظائف المعلمين او ما يقابلها المنصوص عليها في قانون التعليم ، وبناءا على موافقة السلطة المختصة على عقد برنامج التسكين على الكادر أونلاين بإعتباره برنامج التنمية المعنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية المشار إليها ، يرجى الاتي :

- التنبيه على شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشجهم لتدريبات التسكين على الكادر واخطارهم كتابيا بأن مواعيد حجز وإتاحة التدريب على البرنامج اونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين يكون متاحا بناءا على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالاكاديمية طبقا للمواعيد التالية :

- التدريبات من 18 ديسمبر حتى 31 ديسمبر، ولاختبارات من 22 ديسمبر 2024 حتى 6 يناير 2025 ، على أن تعقد الاختبارات في مقر الاكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق كل مديرية

-التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات شاغلي وظائف التعليم ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون قشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات

وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من يوم الاحد 22 ديسمبر 2024 الى يوم الخميس 23 يناير 2025 وذلك لمراجعتها وفحصها والتأكد من استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وذلك توطئة لتسجيل استيفائها على موقع بيانات كادر المعلم خلال الزمن المحدد.