امتحانات أولى وثانية ثانوى للترم الأول.. تعقد ورقيا وإلكترونيا.. تفاصيل

محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تعقد الاختبارات خلال الفترة من 11 حتى 16 يناير المقبل، وفق المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وأكدت الوزارة على أن بعض الطلاب يؤدى الامتحان ورقى وهم الطلاب في المدارس الخاصة وطلاب المنازل والخدمات بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى طلاب المدارس غير المتصلة مدارسهم بالانترنت، على أن يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الذين تسلموا أجهزة التابلت من العام الماضى الاختبارات إلكترونيا، كما يؤدى جميع الطلاب الامتحان في الجزء المقالى ورقيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعقد على مستوى المديريات والإدارات التعليمية حيث تم وضع الأسئلة لصفوف النقل من خلال الإدارات التعليمية والمدارس كما أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تم وضعها على مستوى المديريات التعليمية، كما أن كل مديرية حددت طريقة عقد الامتحان سواء من خلال دمج ورقة الأسئلة مع الإجابة نظام البوكليت أو النظام القديم من خلال ورقة أسئلة وإجابة.



أرسلت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه نظراً لبدء تسليم أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس للعام الدراسي 2024,2025، فقد أصدر رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بالتأكيد على جميع المديريات التعليمية بعدم تسليم أجهزة التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي "التابلت".