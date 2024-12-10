المدارس تواصل تسليم طلبة أولى ثانوى أجهزة التابلت للعام الدراسى 2024..صور

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس الثانوية تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت للعام الدراسي الحالي 2024,2025، بعد تقديم الطلاب الأوراق المطلوبة لـ تسليم أجهزة التابلت المدرسى، وتتمثل فى: صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر، وإيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد مبلغ التأمين فى مكتب البريد قدره 105 جنيهات و2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت الذى يوقعه ولي الأمر.



أرسلت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه نظراً لبدء تسليم أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس للعام الدراسي 2024,2025، فقد أصدر رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بالتأكيد على جميع المديريات التعليمية بعدم تسليم أجهزة التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي التابلت.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مبلغ التأمين ب 105 جنيهات لكل طالب يتم دفعها فى مكتب البريد.



المدارس تواصل تسليم أجهزة التابلت



المدارس تواصل تسليم طلبة أولى ثانوى أجهزة التابلت