أسعار الخضراوات والفواكه فى كفر الشيخ اليوم الأحد 15-12-2024

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2024، تراجعًا داخل أسواق كفر الشيخ، أسعار الخضراوات اليوم الأحد، كتالي سعر كيلو الفلفل 9 جنيهات، كيلو الطماطم 12 جنيها، كيلو الباذنجان الرومي 5 جنيهات، كيلو البطاطس من 8 إلى 12.5حنيه، كيلو الجزر 10 جنيهات، كيلو الخيار 10جنيهات، كيلو البصل الأبيض 8 جنيهات، كيلو الكوسة 20 جنيها، كيلو القلقاس 20 جنيها، كيلو البصل الأحمر 15 جنيها، كيلو البصل الأحمر الجديد 10 جنيهات، الكرنبة 8 جنيهات، كيلو الثوم 50 جنيها، كيلو الليمون 20 جنيها.

أما أسعار الفاكهة، كيلو الجوافة 25 جنيها، كيلو الخوخ السكري 30 جنيها، كيلو الموز 25 جنيها، كيلو الفراولة 10 جنيهاً كيلو برتقال أبوسرة 15 جنيها، كيلو برتقال سكري 10 جنيهات، كيلو التفاح 50 جنيها ـ كيلو الأناناس 15 جنيها.