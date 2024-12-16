ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20% فى عيد الميلاد بإسبانيا

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من ارتفاع المواد الغذائية فى الآونة الأخيرة، ومع بداية الاحتفالات بعيد الميلاد، شهدت الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا وصل إلى 20% ، بجانب ارتفاع أسعار الخضراوات والعنب بشكل خاص.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الأسواق الإسبانية تشهد أيضا نقص فى بعض الخضروات منها البطاطس واليوسفى ، وزيادة فى أسعار الباذنجان والكاكا، ومن المتوقع أن يتم تسويق ما بين 85 ألف و 90 ألف طن من لافواكه والخضروات الطازجة التى سيتم تسويقها حتى نهاية ديسمبر.

وفيما يتعلق بقطاع اللحوم، وفقًا لمارتي كولومير، خبير في هذا المجال، من المتوقع أن ترتفع المبيعات في عيد الميلاد هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% و7% ، وهذا يعني أن أكثر من مليوني كيلوجرام من اللحوم سيتم تسويقها فى أعياد الميلاد، حيث أن الطبق الأمثل للاحتفال هى لحوم البقر المشوى.

وتسببت كلا من العاصفة دانا و الجفاف السابق في خسارة 50% من محصول البرسيمون المعروفة باسم "الكاكا" ، هذا العام، كان من المتوقع بالفعل هذا العام أن ينخفض المحصول بسبب الجفاف الذى استمر حتى أكتوبر، ولكن بعد دانا في 29 أكتوبر، تفاقم الوضع أكثر.

وكانت إسبانيا، تعانى من موجة جفاف شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تؤثر على محصول الطماطم بشكل خاص، كما أنها تؤدى إلى مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإمدادات المياه فى المنازل وحمامات السباحة والحدائق، حسبما قالت صحيفة الكونفيدنثيال الإسبانية.

وتعد الزراعة والثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تضرراً من قلة الأمطار منذ أشهر، في حالة الماشية، ليس فقط من أجل توفير المياه للحيوانات، ولكن أيضًا لأن العشب، وهو الغذاء الرئيسي طوال العام.