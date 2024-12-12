تقرير: العالم يحتاج لمليار دولار يوميا لمكافحة التصحر والجفاف حتى عام 2030

فاطمة شوقى

يحتاج العالم إلى مليار دولار يوميًا لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي و الجفاف بين عامي 2025 و2030، وفقًا لأحدث تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) .

وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية في تقرير لها إن هناك حاجة لاستثمار 2.6 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030 لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وزيادة القدرة على التكيف مع الجفاف.

وأشار التقرير إلى أنه 40% من أراضي العالم تعانى من التدهور، مما يؤثر على أكثر من 3.2 مليار شخص، وتقع أعلى التكاليف على عاتق أولئك الذين لا يستطيعون تحملها: مجتمعات السكان الأصليين، والأسر الريفية، وصغار المزارعين، وخاصة الشباب والنساء، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

ويتفاقم الوضع بسبب الزيادة الحادة في حالات الجفاف (29% منذ عام 2000) وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتأثر ثلاثة من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الأزمة المتفاقمة، فإن الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي العالمية والقدرة على التكيف مع الجفاف لا تزال قاصرة: 278 مليار دولار سنويا.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى 355 مليار دولار سنويا بين عامي 2025 و2030 لسد فجوة التمويل، مما سيؤدي إلى عجز قدره 278 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة فإن الخسائر تتجاوز الاستثمارات اللازمة، إن التصحر وتدهور التربة والجفاف يكلف الاقتصاد العالمي بالفعل 878 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ أكبر كثيرا من الاستثمارات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل.

وتشمل هذه التكاليف انخفاض الإنتاجية الزراعية وخدمات النظم الإيكولوجية، والتكاليف الاجتماعية لخسائر الكربون وأضرار الجفاف.