احذر.. المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من الحلويات

كتب – حسام الشقويرى

ارتبطت المشروبات السكرية بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقصور القلب، وتمدد الأوعية الدموية، والرجفان الأذيني في دراسة جديدة، وعلى النقيض من ذلك، كان تناول الحلويات من حين لآخر مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشير الأبحاث إلى أن أنواع السكر المختلفة قد يكون لها تأثيرات مختلفة على الصحة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وقد فحصت الدراسة الجديدة بيانات ما يقرب من 70 ألف بالغ في السويد أكملوا استبيانات غذائية في عامي 1997 و2009 تشير إلى عدد السعرات الحرارية التي حصلوا عليها من ثلاثة مصادر للسكريات المضافة: المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، والإضافات مثل العسل أو المربى، والحلويات مثل المعجنات أو الحلوى أو الآيس كريم. كما نظر الباحثون إلى بيانات السجل الصحي السويدي لمعرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي بداية الدراسة، كان متوسط أعمار المشاركين 60 عامًا تقريبًا وكان متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 25.3 (مما يضعهم في فئة الوزن الزائد، ولكن بأقل من نقطة واحدة). وفي المتوسط، حصلوا على 9.1 % من السعرات الحرارية من السكريات المضافة.

بعد أكثر من عقدين من المتابعة، تم تشخيص إصابة ما يقرب من 26 ألف شخص بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وتقول سامانثا هيلر، أخصائية التغذية السريرية في مدينة نيويورك، ان أحد الأسباب التي تجعل تناول المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض هو أن ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين يؤدي إلى التهاب داخلي، وهو حجر الأساس للعديد من الأمراض" ، وقد يكون السبب أيضًا هو أن هذه المشروبات والأطعمة تحل محل الخيارات الصحية التي من شأنها أن تقلل الالتهاب وتوفر مضادات الأكسدة والألياف وغيرها من المركبات الصحية".

بدائل صحية للصودا والمشروبات السكرية الأخرى

وهناك الكثير من الطرق لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى، وينصح بتقليل المشروبات السكرية واستبدالها بالماء المحلى بشريحة من الفاكهة، أو الشاي أو القهوة أو الحليب. كما تعد العصائر المصنوعة في المنزل طريقة رائعة للحصول على مذاق حلو وعناصر غذائية إضافية في شكل مشروب بدون إضافة سكر غير ضروري.