3 علامات خفية قد تشير إلى أمراض القلب.. لا تتجاهلها

كتبت إيناس البنا

يشير مرض القلب والأوعية الدموية إلى العديد من الحالات، بما في ذلك النوبة القلبية، وقصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض الأوعية الدموية، وعيوب القلب الخلقية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

آلام الساق وتشنجاتها وجروح القدم المستمرة وفقا لموقع "nypost"، من بين الأعراض التي قد تشير إلى مرض الشرايين الطرفية، وهو تضييق أو انسداد الأوعية التي تزود الساقين بالدم.

مرض الشرايين المحيطية في الأطراف السفلية، أو مرض الشرايين المحيطية في الساقين والقدمين، هو طيف من الأمراض، ويتراوح من الأشخاص الذين يعانون من آلام في الساق عند المشي إلى الحالات الأكثر تقدمًا، حيث يضعف تدفق الدم إلى الساق لدرجة أن المرضى يشعرون بالألم عندما يستريحون أو يصابون بجروح في أصابع القدمين والقدمين.

ويقول الخبراء إن تراكم الكوليسترول والدهون في شرايين الساق يعني أنه من المرجح أن يتراكما أيضاً في شرايين أخرى، بما في ذلك تلك التي تغذي القلب والدماغ.

تشمل عوامل الخطر للإصابة بمرض الشرايين المحيطية تعاطي التبغ، ونمط الحياة المستقر، والتقدم في السن فوق الخمسين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول ، والسكري، والتاريخ العائلي للإصابة بهذه الحالة.

ويعتمد العلاج على شدة الحالة، حيث يحذر التقرير من أن مرض الشرايين المحيطية غير المعالج يمكن أن يسبب تقرحات مفتوحة لا تلتئم، مما قد يؤدي إلى موت الأنسجة وفي الحالات الشديدة، يتطلب بتر الأطراف.

يوصي التقرير باستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من تقلصات الساق المتكررة المعروفة باسم تقلصات تشارلي، وألم الساق الذي يبدأ عند ممارسة الرياضة، وقرحة في قدمك - حتى لو كانت صغيرة - لا تلتئم.