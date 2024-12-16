إسرائيل تغلق سفارتها في دبلن لدعمها عريضة "العدل" حول الإبادة الجماعية

كتبت : رباب فتحى

أعلنت إسرائيل، أنها ستغلق سفارتها في أيرلندا، مستشهدة بقرار دبلن الأسبوع الماضي بدعم عريضة في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن هذه الخطوة، وقال إنها جاءت بسبب "السياسات المتطرفة المعادية لإسرائيل" التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية، مشيرًا إلى قرارها بالانضمام إلى عريضة محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس على موقع إكس: "هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تمامًا التأكيد على أن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي. أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع أيرلندا دائمًا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لن يصرف أي شيء الانتباه عن ذلك".

وجاء الإعلان في الوقت الذي اقترب فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة من 45 ألفًا في الحرب التي بدأت بعد 7 أكتوبر العام الماضي. وأفادت التقارير عن عشرات الشهداء في الغارات الإسرائيلية على المنطقة الساحلية يوم الأحد.

وفي إعلانه عن قرار إغلاق السفارة، قال ساعر: "يجب أن نلاحظ أنه في الماضي، تم استدعاء سفير إسرائيل في دبلن بعد قرار أيرلندا الأحادي الجانب بالاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية".

وقال إن قرار إغلاق السفارة كان مدفوعًا بإعلان أيرلندا عن دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بـ "الإبادة الجماعية".

وقال ساعر: "إن الإجراءات والخطابات المعادية للسامية التي تتخذها أيرلندا ضد إسرائيل تستند إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وتشويه سمعتها وعلى معايير مزدوجة".

وأضاف: "لقد تجاوزت أيرلندا كل الخطوط الحمراء في علاقتها بإسرائيل. وستستثمر إسرائيل مواردها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم وفقا لأولويات مستمدة أيضا من موقف الدول المختلفة تجاهها.

وتابع ساعر قائلا: "هناك دول مهتمة بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وليس لديها سفارة إسرائيلية بعد"، مضيفا أن إسرائيل تخطط لفتح سفارة جديدة في مولدوفا التي يُنظر إليها على أنها أكثر ودية لإسرائيل.

وقال: "سنقوم بتعديل الهيكل الدبلوماسي الإسرائيلي لبعثاتنا مع إعطاء وزن، من بين أمور أخرى، لنهج وأفعال الدول المختلفة تجاه إسرائيل في الساحة السياسية".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العلاقات توترت بين أيرلندا وإسرائيل منذ فترة طويلة بسبب موقف أيرلندا من فلسطين.

وفي نوفمبر ، قال هاريس إن سلطات البلاد ستعتقل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى أيرلندا، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.