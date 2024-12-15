وزير خارجية أيرلندا: استمرار الحرب في غزة وخسارة الأرواح البريئة أمر غير مقبول

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن استمرار الحرب في قطاع غزة وخسارة الأرواح البريئة؛ أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي، كما أنه يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في القطاع.



وقال مارتن - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - إن موقف بلاده تجاه الصراع في الشرق الأوسط؛ سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي.



كما أكد عدم وجود أي خطط لغلق سفارة بلاده في إسرائيل، يأتي ذلك في أعقاب قرار إسرائيل غلق سفارتها في دبلن.. وتابع"أؤمن بشدة أهمية الحفاظ على قنوات الإتصال الدبلوماسية"، معربا عن آسفه لقرار غلق السفارة الإسرائيلية في دبلن.



وشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.



وأعلنت إسرائيل - في وقت سابق اليوم - غلق سفارتها في جمهورية أيرلندا بعد حوالي شهر من سحبها السفير الإسرائيلي هناك.



وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان وزير الخارجية الأيرلندي يوم الخميس الماضي انضمام بلاده للدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.