تدريب معلمى التعليم الفنى على أعمال التحقق الخارجى للبرامج الدراسية.. صور

كتب محمود طه حسين

أكدت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه فى إطار حرص التعليم الفنى بالوزارة على رفع الكفاءة المهنية لمعلمى التعليم الفني (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقي)، نفذت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى برنامجًا تدريبيًا شاملاً لمعلمى التعليم الفنى المرشحين لأعمال التحقق الخارجي.

وأوضحت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم، تضمن البرنامج التدريبى عدة جدارات يجب أن يكتسبها المتدربين فى نهاية البرنامج التدريبي، منها أهم المصطلحات المتعلقة بأعمال التقييم والتحقق الخارجى ومفهوم التحقق الخارجى وأهدافه ومواصفات المحقق الخارجى (الميثاق الأخلاقي) ومهام ومسؤوليات المحقق الداخلى والخارجى ومكونات ملف الانجاز وشروط اختيار العينة و تنمية مهارات المحقق الخارجى على آليات تطبيق استمارات التحقق.

وأشارت الأكاديمية إلى أن هذا التدريب تم بالتنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقاً للضوابط التى حددها لدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.