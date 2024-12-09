أكاديمية المعلمين تعلن إتاحة التدريب للحصول على شهادة الصلاحية

كتب محمود طه حسين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بشأن المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى المتقدمين للعام 2024/2025، موضحة أنه فى إطار سعى الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شاغلى وظائف المعلمين شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى للمتقدمين للعام 2024/2025 وبناء على موافقة السلطة المختصة على عقد البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية المشار إليها يرجى تنفيذ الآتي:

- التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفى واستوفوا كافة الشروط اللازمة وإخطارهم كتابيا بأن حجز التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين يكون متاحا بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية اعتبارا من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 31 ديسمبر الجارى لحجز البرنامج على أن تبدأ الاختبارات بفروع الأكاديمية خلال الفترة من يوم 15 ديسمبر إلى يوم 8 يناير على أن يتم اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية الخاصة بإجراءات التسجيل وضوابط الاختبار على المنصة.

- التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفى واستوفوا كافة الشروط اللازمة عند التوجه لأداء الاختبار فى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع ضرورة إحضار المستندات التالية:

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسى ( مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال + دبلوم عام فى التربية ) .

- صورة من إيصال الدفع الإلكتروني

- بطاقة الرقم القومى.