أسعار الخضراوات الفواكه والدواجن فى الفيوم اليوم الإثنين

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الاثنين استفرارا في الأسعار وكذلك أسواق الأسماك والدواجن، وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصد اليوم السابع أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك.

أولا: أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 15 جنيه للكيلو.

البطاطس 20 جنيه.

البصل 25 جنيه.

الثوم 21 جنيه.

الكوسة 20 جنيه .

الملوخية 20 جنيه.

البسلة 35 جنيه .

السبانخ 12 جنيه .

الباذنجان الاسود 10 جنيه.

الباذنجان الأبيض 15 جنيه.

الفلفل الرومي 25 جنيه .

الكرنب 30 جنيه

القرنبيط 21جنيه .

كمت شهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار

التفاح 60جنيه

الموز 15جنيه

البرتقال 10جنيه

اليوسفي 10جنيه

اسعار الأسماك شهدت استقرار ملحوظ

حيث سجل كيلوا سمك ماكريل مجمد 75جنيه

السمك البلطي 55 جنيه

سمك مكرونة مجمد 60جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء وسعر البيع للمستهلك فقد شهدت ارتفاع طفيف حيث سجل سعر الكيلو 75 جنيه.

