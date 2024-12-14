"معلمين الفوارغ" حرفة تجهيز الأسماك مهنة مهمة فى أسواق دمياط.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

مهنة مهمة تظهر في أسواق الأسماك داخل دمياط في هذا التوقيت من العام، تقطيع الأسماك وتجهيزها بطريقة تضمن صلاحيتها للبيع، في موسم الفوارغ أسواق دمياط تمتلئ بالخير.

يقول على الشربيني بائع أسماك: "علينا استخراج البطارخ أولا، هنا تقوم بتفريغ الأسماك بطريقة معينة تضمن صلاحيتها للبيع بعد ذلك، هذه حرفة تحتاج بمهارة خاصة".

وتابع: "في هذا التوقيت من كل عام تحد أسواق دمياط مليئة بالخيرات، مع ظهور أسماك الفوارغ في الأسواق تبدا الأسعار في الانخفاض، هي تؤثر إيجابيا على حركة الشراء بسبب ارتفاع الإقبال على شراؤها".

وأوضح: "يوجد طرق متعددة لتقدم أطباق أسماك الفوارغ الشهيرة، أبرزها الصيادية هذا أشهر أطباق الفوارغ في دمياط، أيضا طريقة السنجاري وكذلك صنية السمك، جميعها أطباق اشتهر بها أهالى دمياط"

وأضاف: "حرفة استخراج البطارخ مهمة جدا في عملنا، رغم صعوبتها، إلا أنه من السهل تعلمها، هذا ما قمت به ضمانا لاستمرار المهنة لأجيال قادمة".

وأكد: "في أسواق دمياط تجد هذه المهنة مشهورة بيننا، لكن في بعض الأسواق بمحافظات أخرى قد لا تجد حرفيين تقطيع الأسماك، هذه المهنة ميزة كبري بين بائعي الأسماك في دمياط".

وتابع: "اطلقوا علينا لقب معلمين الفوارغ، مهنتنا ليست فقط في طريقة استخراج البطارخ، أيضا نقوم بتفريغ الأسماك بطريقة تضمن صلاحيتها للبيع، الامر مهم جدا لذلك نحن معلمين الفوارغ"

وأوضح: "أسعارها تبدأ من 80 جنيها للكيلو، عندما نصل الي منتصف الموسم سيكون الأمر مختلفا بالنسبة للأسعار ستكون أقل كثيرا وهذا يعني أن أصناف الأسماك الأخرى ستشهد انخفاضا في الأسعار".

واختتم الحديث قائلا: "البعض يفضل عدم شراء اسماك الفوارغ كونها تباع فارغة مفتوحة البطن، رسالتي لهم هذا أشهى أطباق الأسماك التي قد تتناولها عليك التجربة فقط".



اسماك الفوارغ في دمياط



الفوارغ



حرفة تجهيز الأسماك مهنة مهمة في أسواق دمياط