أسعار الخضراوات والفواكه والأسماك والدواجن بأسواق القليوبية اليوم الاثنين

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2024، حيث إن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق القليوبية اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024:

- الطماطم بـ6 و 7 والعداية بـ 140 بها 22 كيلو.

- كرنب الواحده بـ20 كبيرة.

- كرنب مسلوق الطبق كيلو بـ 35.

- طبق خضرة متقطعة بـ 5

- بسله سكري متفصصة بالجزر بـ 30

- فاصوليا 15

- فلفل الوان 50

- جزر ب 12

- خيار 20

- كانتلوب 25

- موز مغربي 22.5

- برتقال بسرة بـ 15

- يوسفي صيني 12.5

- بطاطس تحمير بـ 15

- لفت جاهز الكيلو ب 5

- بصل احمر الاتنين ب 35



وبالنسبة لأسعار الأسماك على اختلاف أنواعها

- سمك الثعبان 70 جنيه

- المكرونة 80 جنيه

- الجمبري جامبو 280

- البساريا 30

- المرجان 70

- الحمام 50

- مكرونة سويسي 130

- البلطي البلدي 30

- البلطي 80

- التونة 100

- السردين البلدي 80

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء وسعر البيع للمستهلك بلغ 78 جنيها للكيلو الواحد.