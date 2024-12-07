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أسعار اشتراكات المترو للجمهور وكبار السن ومصابى وأسر الشهداء

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:11 م
أسعار اشتراكات المترو للجمهور وكبار السن ومصابى وأسر الشهداء المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى، وكذلك اشتراكات المترو لكبار السن فوق سن الـ 60 عام، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.

قيمة الاشتراك للجمهور العادى:


قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:

  • منطقة واحدة – 310 جنيهات
  • منطقتين – 365 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
  • خمس / 6 مناطق – 600 جنيه

الإشتراك الربع سنوي للجمهور العادى:

  • منطقة واحدة – 835 جنيه
  • منطقتين – 990 جنيه
  • ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
  • خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها

قيمة الاشتراك السنوي للجمهور العادى :

  • خطين 4235 جنيها
  • ثلاث خطوط 5335 جنيه.

 

اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام:

اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .

قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:

  • منطقة واحدة – 220 جنيهًا
  • منطقتين – 290 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا
  • خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا

الإشتراك الربع سنوي لكبار السن فوق سن الـ 60 عام:

  • منطقة واحدة – 660 جنيهًا
  • منطقتين – 865 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا
  • خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا

 

اشتراك مصابى وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة:

الاشتراك الربع سنوي:

  • منطقة واحدة – 420 جنيها
  • منطقتين – 495 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها
  • خمس / 6 مناطق – 835 جنيها

 

أسعار تذاكر المترو:

  • حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
  • من 10 إلى 16 محطة  10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
  • من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
  • أكثر من 23 محطة بـ 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
  • سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

 







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