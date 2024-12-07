أسعار اشتراكات المترو للجمهور وكبار السن ومصابى وأسر الشهداء

ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى، وكذلك اشتراكات المترو لكبار السن فوق سن الـ 60 عام، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة الاشتراك للجمهور العادى:
قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:
- منطقة واحدة – 310 جنيهات
- منطقتين – 365 جنيها
- ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
- خمس / 6 مناطق – 600 جنيه
الإشتراك الربع سنوي للجمهور العادى:
- منطقة واحدة – 835 جنيه
- منطقتين – 990 جنيه
- ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
- خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها
قيمة الاشتراك السنوي للجمهور العادى :
- خطين 4235 جنيها
- ثلاث خطوط 5335 جنيه.
اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام:
اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .
قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:
- منطقة واحدة – 220 جنيهًا
- منطقتين – 290 جنيهًا
- ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا
- خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا
الإشتراك الربع سنوي لكبار السن فوق سن الـ 60 عام:
- منطقة واحدة – 660 جنيهًا
- منطقتين – 865 جنيهًا
- ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا
- خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا
اشتراك مصابى وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة:
الاشتراك الربع سنوي:
- منطقة واحدة – 420 جنيها
- منطقتين – 495 جنيها
- ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها
- خمس / 6 مناطق – 835 جنيها
أسعار تذاكر المترو:
- حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
- من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
- من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
- أكثر من 23 محطة بـ 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
- سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
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