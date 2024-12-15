اشتراكات المترو.. تعرف على أماكن المكاتب ومواعيد عملها بالخطوط الثلاثة

كتب سيد الخلفاوى

مع اقتراب العام الجديد يلجأ الكثير لتجديد اشتراك المترو، والذى يوفر تخفيضات كبيرة للجميع، وينشر اليوم السابع عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق، والتى تستقبل المواطنين لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.

عناوين مكاتب استخراج اشتراك المترو:

أولا مكاتب الخط الأول للمترو فى محطات مترو ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب اشتراكات الخط الثاني فى محطات مترو ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب اشتراكات الخط الثالث محطات مترو " كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، امبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة".

مواعيد مكاتب اشتراكات المترو

مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.