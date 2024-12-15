وكيل الأمم المتحدة يتوجه إلى أفريقيا الوسطى غدا لتقييم عمليات قوات حفظ السلام

كتبت: هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه يتوجه وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر ومن المقرر خلال زيارته أن يلتقي بالرئيس فوستين آركانج تواديرا ورئيس الوزراء فيليكس مولوا وآخرين، لتقييم تنفيذ العملية السياسية وعملية السلام والتحديث بشأن جهود الأمم المتحدة الجارية في مجال حفظ السلام والتحديات التي تواجهها.

وكجزء من رحلته، سيلتقي السيد لاكروا بقوات حفظ السلام العاملة في البلاد، كما سيتواصل مع منظمات المجتمع المدني وجماعات المرأة والزعماء الدينيين. وسيسافر إلى بامباري، في منطقة أواكا - شمال شرق بانغي - حيث سيتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين. كما سيزور "قرية إنتيجري"، وهو موقع بناه المجتمع الإنساني في أعقاب هجوم حريق متعمد على موقع بامباري للنازحين في عام 2022.

وكان برنامج الأغذية العالمي أكد إن الوضع في أفريقيا الوسطي من المقرر أن يزداد سوءًا بين أبريل وأغسطس من العام المقبل 2025 إذا لم يتلقوا مساعدات إنسانية كافية، فمن المتوقع أن يواجه 2.3 مليون شخص أو 35 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك أكثر من 430 ألف رجل وامرأة وطفل معرضين لخطر الجوع في حالات الطوارئ.