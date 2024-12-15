ممثل الأغذية العالمي: الشراكة مع الحكومة المصرية تُحدث تحولا حقيقيا ومستداما

كتبت هند المغربي

قال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فى مصر چان بيير دومارچوري: "إن مواجهة التحديات المعقدة اليوم تتطلب حلولًا تُمكّن المجتمعات، وتعزز قدرتها على الصمود، وتفتح الآفاق أمام الفرص. ما نشهده فى أسوان، كنموذج لعملنا، يعكس قوة شراكاتنا مع الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الحكومة المصرية فى إحداث تحول حقيقى ونمو مستدام".

جاء ذلك على خلفية زيارة مجموعة من 45 ممثل من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، عددًا من المشروعات التنموية الممولة من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى محافظة أسوان بصعيد مصر وتأتى هذه المشروعات ضمن التعاون القائم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وتركز على أولويات عالمية تشمل التعليم، ومواجهة أزمات المناخ واللاجئين، وتمكين المرأة، وتحسين التغذية.

ووفق بيان الأغذية العالمى تضمنت الزيارة مواقع تدريب مهنى أنشئت فى إطار برنامج اللاجئين الخاص ببرنامج الأغذية العالمي، بالتعاون ودول أعضاء الاتحاد الأوروبى والمنظمات المحلية ويهدف هذا البرنامج إلى توفير تدريب مهنى قائم على احتياجات السوق للاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة فى مجالات مثل النجارة، والتصنيع، والأدوات الرقمية، لتعزيز الاعتماد على الذات والدمج الاقتصادي.

وفى مجال الابتكار الزراعي، التقى وفد الاتحاد الأوروبى بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المدعومين من برنامج الأغذية العالمى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الذين يتبنون تقنيات زراعية متقدمة مثل الرى بالتنقيط باستخدام الطاقة الشمسية وسياسات توحيد الأراضي، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%. توفر هذه الممارسات حلولًا مستدامة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ وندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي.

كما ركزت الزيارة على التعليم المجتمعي، حيث زار الوفد المدارس التى يدعمها برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يقدم برنامج التغذية المدرسية التابع للبرنامج دعمًا غذائيًا ومساعدات نقدية لتشجيع الحضور واستمرار التعليم. كما تم تجهيز المدارس المدعومة بأدوات رقمية وتدريب المعلمين لتحسين تجربة التعلم وضمان حصول الطلاب على فرص متساوية مع أقرانهم فى جميع أنحاء البلاد.



وأضاف بيان الأغذية العالمى أن الزيارة تناولت أيضًا برامج تمكين المرأة التى طورها برنامج الأغذية العالمى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى توفر هذه المبادرات تدريبات وقروض متناهية الصغر للنساء، مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن الخاصة وزيادة دخل أسرهن بنحو 50%، وبالتالى تغيير حياتهن وحياة عائلاتهن.

وفيما يخص التغذية، زار الوفد وحدات صحية ضمن برنامج "الألف يوم الأولى من الحياة" الذى يتم تنفيذه بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأغذية العالمي. واطلع الوفد على عمليات فحص التغذية للأطفال فى سن الدراسة، والتقى بالنساء الحوامل والمرضعات المستفيدات من المبادرة التى تهدف إلى مكافحة سوء التغذية وتعزيز صحة الأمهات والأطفال خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

وأطلق الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمى برنامجًا بقيمة 2 مليون يورو لتمكين 6,000 من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة من خلال التدريب المهنى والانخراط مع القطاع الخاص، مما يعزز التزامهما المشترك بالنمو الشامل.

وذكر برنامج الأغذية العالمى أنه فى عام 2023، بلغت المساهمات العالمية للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء لبرنامج الأغذية العالمى 2.4 مليار يورو، أى أكثر من 30% من ميزانية البرنامج السنوية.