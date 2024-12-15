الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لميانمار بقيمة 2025 بقيمة 1.1 مليار دولار

كتبت: هند المغربي

اطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة للاحتياجات الانسانية لميانمار 2025 والمناشدة بتوفير 1.1 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات 5.5 مليون شخص في العام المقبل.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة في ميانمار، حيث يحتاج ما يقرب من 20 مليون شخص ما يقرب من ثلثهم من الأطفال إلى شكل من أشكال المساعدة في عام 2025، وهذا يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن هذا العام بالإضافة إلي 3.5 مليون شخص نازحون داخليًا في جميع أنحاء البلاد ويواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف المتحدث الأممي وعلى الرغم من التحديات، تمكن عمال الإغاثة من الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص محتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لافتا الي أن نقص التمويل الشديد في عام 2024 ترك ملايين الأشخاص بدون مساعدات وحث المجتمع الدولي على زيادة الدعم لميانمار في عام 2025 لمنع تفاقم الأزمة.

