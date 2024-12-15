ننشر أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات بأسواق البحيرة .. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الأحد 15 ديسمبر.

وجاءت أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيها للحوم البقرى ، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيها للكيلو، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيها.

فيما تبلغ أسعار الخضروات بالاسواق كالآتي -

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 40جنيه

البطاطس 15 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

البامية 30-40 جنيهات

الكزبرة والشبت 5جنيهات

كابوتشا 5 جنيهات

الجزر 15 جنيهات

الكوسة 20جنيهات

الفلفل الحار والبارد 20 جنيه

البنجر15 جنيها



وتبلغ أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم

كيلو البرتقال 10-15 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

الموز البلدى سجل 25جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 جنيها للكيلو