إقامة 43 مدرسة جديدة بالبحيرة بتكلفة 824.7 مليون جنيه

البحيرة -ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

وأضافت أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة فى المشروعات التعليمية بكافة مراكز وقرى البحيرة.

وأوضحت محافظ البحيرة ،ان إجمالي مشروعات قطاع الأبنية التعليمية بالبحيرة خلال عام 2024 بلغ 43 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 824.7 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود والاستثمار في تطوير البنية التحتية للمدارس بنطاق المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة لتطوير المنشآت التعليمية بكافة مدن وقرى البحيرة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وخلق بيئة تعليمية مناسبة تدفع نحو التفوق والتميز.