مرض السكري بالشتاء.. أطعمة تتحكم فى ارتفاع سكر الدم ليلاً

كتبت فاطمة خليل

يواجه مرضى السكرى مشاكل خلال فصل الشتاء، حيث يجعل الطقس البارد من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلوكوزي التي تتحكم فى ارتفاع سكر الدم، بحسب موقع تايمز ناو.



كما يمكن أن تؤدي الارتفاعات الموسمية في مرض السكري على المدى الطويل إلى زيادة مخاطر حدوث مضاعفات مثل ارتفاع سكر الدم ليلاً وضعف الدورة الدموية ومشاكل القلب الأخرى.



ووفقًا للخبراء، فإن الطقس البارد يؤدي إلى تغييرات هرمونية، ما يزيد بالتالي من مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم.



وبالتالي، فإن ارتفاعات مرض السكري الموسمية على المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر حدوث مضاعفات مثل ارتفاع سكر الدم أثناء الليل، وضعف الدورة الدموية، ومشاكل القلب الأخرى، في حين أن الأدوية موجودة للعناية بمستويات الجلوكوز، فهناك تعديلات غذائية بسيطة وسهلة يمكنك إجراؤها للمساعدة في حل المشكلة.

أطعمة تتحكم في ارتفاع سكر الدم ليلاً

اقترح الأطباء تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، أي الأطعمة التي يتم تصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، حيث يحتوي الطرف المنخفض من المقياس على أطعمة لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم. يحتوي الطرف المرتفع من المقياس على أطعمة لها تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.



الأطعمة الشتوية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي يجب إضافتها إلى روتين نظامك الغذائي اليومي للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم في الليل تشمل:

قرع العسل وبذور القرع

هذه الخضروات مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة وهي خيار رائع لتنظيم نسبة السكر في الدم. تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعروفة باسم السكاريد والتي لها القدرة الأكبر على تنظيم نسبة السكر في الدم.

كما أن بذور اليقطين مليئة بالدهون الصحية والبروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لإدارة نسبة السكر في الدم.

البامية

البامية مصدر غني بمركبات خفض نسبة السكر في الدم مثل السكاريد ومضادات الأكسدة الفلافونويدية. بذور البامية مفيدة أيضًا كعلاج طبيعي لمرض السكري بسبب خصائصها القوية في خفض نسبة السكر في الدم.



تساعد الفلافونويدات مثل إيزوكيرسيترين وكيرسيتين 3-O-جينتيوبيوسايد في هذه الأطعمة الشهية الشتوية على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف والدهون الصحية، وهي متعة شتوية تبقيك دافئًا بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم.

وفقًا للدراسات، فإن المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتناولون حوالي 200 جرام من الزبادي مع بذور الكتان يوميًا سيشهدون انخفاضًا كبيرًا في الهيموجلوبين السكري التراكمي، وهو مؤشر على تنظيم سكر الدم على المدى الطويل.

الفراولة والتوت

إنها مصدر قوي للألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة - وكلها تجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إدارة سكر الدم.



تقول الأبحاث أن تناول التوت مع وجبة غنية بالكربوهيدرات يقلل بشكل كبير من الأنسولين بعد الوجبة وسكر الدم لدى البالغين المصابين بمرض السكري.

الشوفان

يعتبر الشوفان ودقيق الشوفان من وجبات الإفطار المفضلة في جميع أنحاء العالم، وهو طعام رائع لتحسين مستويات السكر في الدم. فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وبالتالي، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.

البيض

تعتبر البيض من أفضل مصادر البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة - وكلها تساعد في تحسين تنظيم سكر الدم.



وفقًا للخبراء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو ما قبله تناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا لتقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام بنسبة 4.4 في المائة وتحسين حساسية الأنسولين لديهم.

