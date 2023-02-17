لمرضى السكرى.. أشياء تحدد عدد مرات فحص مستويات السكر في الدم يومياً

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يتساءل معظم مرضى السكري عن عدد المرات التي يجب عليهم فيها فحص مستويات السكر في الدم، ولكن بصرف النظر عن ذلك، من المهم أيضًا أن تسأل عما إذا كانت هناك عوامل يمكن أن تؤثر على عدد المرات التي تخضع فيها لاختبار السكري، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كم مرة يجب عليك فحص نسبة السكر في الدم؟

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، يجب على مرضى السكري اختبار نسبة السكر في الدم ثلاث مرات على الأقل يوميًا، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى عدة جرعات من الأنسولين. ومع ذلك، قد يختلف عدد مرات قياس السكر في الدم الذي يجب على مرضى السكري من النوع 2 تناوله ويختلف وفقًا لاحتياجاتهم وأهدافهم.

يمكن لطبيبك مساعدتك في فهم متى وكم مرة يجب عليك إجراء الاختبار فيما يلي بعض العوامل المشتركة التي يجب مراعاتها.

التغييرات في نمط حياتك

تلعب بعض عوامل نمط الحياة دورًا مهمًا في إدارة مستويات السكر في الدم، و يحتاج مرضى السكري إلى مراقبة الأطعمة التي يأكلونها أو يتجنبونها ، ومقدار التمارين التي يمارسونها ، والأدوية التي بدأوها والمزيد.

تشجع كل هذه التغييرات على إجراء اختبارات متكررة ، حيث تستمر مستويات الجلوكوز في الدم في التذبذب.

الدواء

تعمل أدوية السكري على خفض إنتاج الجلوكوز في الكبد وتحسين حساسية الجسم للأنسولين حتى يستخدم جسمك الأنسولين بشكل أكثر فعالية.

يمكن أن يسبب هذا في بعض الأحيان نقص السكر في الدم أو انخفاض السكر في الدم. يمكن أن يكون انخفاض مستويات السكر في الدم خطيرًا مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم. لهذا السبب ، إذا تم وصف الأدوية لك ، فتأكد من إجراء الاختبار بشكل متكرر لتجنب أي مضاعفات.

ما كان مستوى السكر في الدم عند التشخيص؟

يجب على أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم في وقت التشخيص إجراء اختبارات أكثر. عادةً ما يكون مستوى السكر في الدم الصائم الذي يقل عن 100 ملجم / ديسيلتر أمرًا طبيعيًا ، إذا كان المعدل 126 مجم / ديسيلتر أو أعلى في اختبارين منفصلين ، فمن المحتمل أنك مصاب بداء السكري. ومع ذلك ، إذا كان قريبًا من 500 مجم / ديسيلتر عند تشخيصك لأول مرة ، فأنت بحاجة إلى إجراء الاختبار بشكل متكرر أكثر من الأشخاص الذين لديهم سكر الدم عند 180 مجم / ديسيلتر.

متى يتم إجراء اختبار نسبة السكر في الدم؟

إذا كنت تتساءل عن موعد اختبار مستويات السكر في الدم ، فإليك بعض أوقات الاختبار المنتظمة للرجوع إليها.

- قبل الوجبات الثلاث

- بعد التمرين

- في وقت النوم

إذا كنت تتناول عدة حقن يومية

- إذا كنت تستخدم الأنسولين طويل المفعول ، فأنت بحاجة إلى الاختبار مرة واحدة فقط إما قبل الإفطار أو قبل العشاء أو في وقت النوم.