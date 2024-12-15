اليوم السابع
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مدبولى يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائرى من أعمال المنفعة العامة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:57 م
مدبولى يصدر قرارا باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائرى من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبري فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى، وحتى تقاطع طريق الواحات "وصلة دريم" فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أصدر رئيس الوزراء ، قرار نشر فى الجريدة الرسمية ، بإضافة العميد أركان حرب أحمد على أحمد حامد الشربيني " من القوات المسلحة" والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.







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الطريق الدائرى

الحكومة

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

تطوير الطريق الدائري




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